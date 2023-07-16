«أثق في كلام الرئيس السيسي».. الباز ينفي حدوث تحريك لـ سعر الصرف

استعرض الإعلامي محمد الباز، تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن البعض قال إن “الحكومة تصالحت مع صندوق النقد، وبناء عليه هناك تعويم قريب”.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لو رجعنا لكلام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب ببرج العرب، قال إنه مفيش تعويم، وإننا محافظين على سعر الصرف، وإن تحريكه سيضر الناس"، مؤكدًا أنه يثق فيما يقوله الرئيس السيسي.

صندوق النقد الدولي عنده وصفة

وأضاف: "صندوق النقد الدولي عنده وصفة، أنت تأخذ من الوصفة ما يتناسب معاك، ولا تطبق ولا تستجيب مع الأمر الذي يؤثر على الأمن القومي".

وعلق محمد الباز، على تصريحات صندوق النقد الدولي، قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص، وعائد طرح الشركات، يَمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وواصل الباز: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".