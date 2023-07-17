التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

شهدت قرية سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح أحداثا مؤسفة مؤخرا توفي على إثرها شخص حاولت الشرطة استيقاف سيارته بعد هروبه، وتجمهر بعدها عدد من الأفراد أمام قسم الشرطة وتم دهس أحد أفراد الأمن.

تحقيقات النيابة كشفت احداث سيدي براني

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في أحداث سيدي براني حيث أجرت تحقيقاتها في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني لاقتحامه على اثر الواقعة السابقة والقائهم الحجارة على قوات الامن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر ما نتح عنه إصابة أربعة من قوات الأمن وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد افراد الأمن ما أدى إلى وفاته.

وجه عمداء وشيوخ وشباب قبيلة المحافيظ الشكر لوزارة الداخلية ولأجهزة الدولة لتعاملهم مع الموقف بكل حيادية ، مؤكدين أن هذه الاحداث فردية ولا تؤثر على علاقتهم الطيبة بأجهزة الدولة ، رافضين أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو أي أشخاص يسعون إلى خراب الدولة .

كانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً قررت فيه بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.

وأجرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِهَا كذلكَ في واقعةِ تجمهُرِ أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني»؛ لاقتحامِهِ على إثْرِ الواقعةِ السابقةِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نتجَ عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ، حيثُ انتقلتِ النيابةُ العامةُ لإجراءِ المعاينَةِ، وتبيَّنَ سرقةُ وتلفُ بعضِ الممتلكاتِ العامةِ، وقد أثبتتِ التحرياتُ الأمنيةُ مشاركةَ خمسةٍ مِن المضبوطِينَ في أعمالِ الشَّغْبِ والتجمهرِ، وأقرَّ أحدُهُم في استجوابِ النيابةِ العامةِ بدهسِهِ فردَ الأمنِ المتوفَّى، وثبَتَ كذلكَ في التحقيقاتِ أنَّ المتهمَ المذكورَ له عدةُ سوابقَ جنائيةٍ، بينَما أنكرَ الباقونَ مشاركتَهُم في تلكَ الأحداثِ.

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