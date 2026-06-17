تشغيل تجريبي لمشروع توسعات محطة معالجة المحمدية بدمياط





تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، رافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، أعمال التشغيل التجريبي لمشروع توسعات محطة معالجة المحمدية، والذى يُعد من مشروعات قطاع الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، وذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندس أمير صقر رئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.



واطلع " المحافظ " خلال تفقده للمحطة على ما تم تنفيذه من أعمال لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة لتصل إلى ٤ آلاف متر مكعب / يوم ، وتم ربط ٣ محطات رفع الابراهيمية القبلية والابراهيمية البحرية ، والعباسية لخدمة نحو ٢٠ الف نسمة ، كما تفقد مكونات المحطة التى تعمل بنظام المعالجة الثنائية البيولوجية .

وأوضح " المحافظ " أن ملف حياة كريمة يأتى من أهم أولويات العمل، وذلك لتحقيق رؤية المبادرة لتطوير الريف المصرى وتوفير كافة الخدمات لأهالي القرى ، و أشار إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق للدفع بمنظومة العمل، وتحقيق أعلى نسب إنجاز ونهو الأعمال بكافة المشروعات.