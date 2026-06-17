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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء سبيل الدكتورة أمنية سويدان بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معها

الدكتورة أمنية سويدان
الدكتورة أمنية سويدان
أحمد بسيوني

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية إخلاء سبيل الدكتورة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية بلاغ مقدم ضدها يتعلق باتهامات خاصة بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع المثارة داخل مستشفى الشاطبي.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد قامت بترحيل الطبيبة إلى الإسكندرية تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوالها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.
 


تأتي هذه التطورات على خلفية البلاغ المقدم إلى المستشار النائب العام بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مستشفى الشاطبي، والذي تضمن مزاعم وشهادات منسوبة لأطباء ومواطنين بشأن وجود تجاوزات يُزعم وقوعها داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

وأوضح مقدم البلاغ، المحامي محمد منصور، أن ما جرى تداوله يتضمن ادعاءات تمس سلامة المرضى وحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقق من صحة تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، قد تشكل مخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون، وتمثل مساسًا بحقوق المرضى والثقة في المنظومة الطبية، وهو ما يستوجب سرعة فحصها والتحقيق فيها.

وطالب مقدم البلاغ بسماع أقوال جميع الأطراف الذين تداولوا تلك الروايات أو أدلوا بشهادات بشأنها، وفحص ما بحوزتهم من مستندات أو أدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات قد تكشف عنها التحقيقات.
 

الإسكندرية باب شرق أمنية سويدان مواقع التواصل الاجتماعي مستشفى الشاطبي

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