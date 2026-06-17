حملات مكثفة لإزالة الإشغالات واستعادة الانضباط بشوارع الإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر حملاتها الميدانية لملاحقة ممارسات الفريزة والنباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر

وفي هذا السياق، شن حي ثان المنتزه، حملة مكبرة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر استهدفت بؤر تجمعات الفريزة والنباشين بشوارع 45 قبلي وملك حفني بحري ومصطفى كامل وجمال عبد الناصر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 25 جوالًا من مخلفات الفرز العشوائي ورفع المخلفات من المواقع المستهدفة.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول جهودها لضبط المخالفات البيئية، حيث تم التحفظ على عدد 5 سيارات مخالفة محملة بخردة الحديد ومخلفات البلاستيك والكرتون، وذلك لمخالفتها الاشتراطات البيئية المنظمة لنقل المخلفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة والممارسات العشوائية المرتبطة بالمخلفات، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.