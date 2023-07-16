وزيرة البيئة: عملية التكيف المناخي بأفريقيا تحتاج 38 مليار دولار

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الموجة الحارة التي تضرب العالم، مؤكدة أن الأسبوع الماضي تم رصد أعلى درجات للحرارة في الدول الأوروبية، موضحة أن ذلك يعود إلى متغيرات عدة.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدول الأوروبية لجأت للعمل على تسريع خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري حاليا، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تخفيض نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تخرج من عوادم السيارات وانبعاثات المصانع.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مليار و200 مليون جنيه دخل للمزارعين من المكابس بدلا من حرق قش الأرز في إطار مواجهة تلوث الهواء من الدولة، لافتة إلى المشروعات التي تنفذها وزراة الري منها خطة لحماية السواحل لمسافة 50 كيلو مترا، قائلة:«أي مشروع يتم تنفيذه في مصر يتم معرفة مسار السيول المتوقعة فيه».

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن قضية التغير المناخي بقارة إفريقيا، لافتة إلى أن 38 مليار دولار هي احتياجات إفريقيا في مشروعات التكيف مع التغير المناخي ولم تحصل إلا على 3% فقط، مضيفة أن هناك تركيزا على توفير التمويل لمشروعات التكيف للدول النامية.

وأوضحت أن إفريقيا تحتاج إلى تنمية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا في العديد من المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخي واستضافة دبي للقمة المقبلة.