رفقة زوجها.. رانيا التومي تستعرض أنوثتها وجمالها أمام المرآة

شاركت الفنانة التونسية رانيا التومي، متابعيها، صورة جديدة لها، رفقة زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا، رفقة زوجها، داخل منزلها، بإطلالة جريئة، وهي تستعرض أنوثتها أمام المرآة، مرتدية هوت شورت جينز، وتي شيرت لونه أزرق، يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة ميك أب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.

مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

من هى رانيا التومي

احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي فى شهر اكتوبر الماضي بحفل زفافها علي السوري الجنسية "أبو فاروق"، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

رانيا التومى من مواليد 27 يناير 1989 أي يبلغ عمرها حاليا 33 عاما.

الفنانة التونسية رانيا التومي

رانيا التومى تم اختيارها ملكة جمال فى تونس وتحديدا كانت ملكة جمال الطقس في قناة نسمة.

درست رانيا التومى في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار وبعدها بدأت عملها الفنى فى عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر.

شاركت رانيا التومى فى خمسة أعمال تونسية حتى الآن كما قدمت عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

تتفاعل رانيا التومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بشكل دائما لتطلع جمهورها على أحدث أعمالها وصورها حيث يتابعها عدد كبير من الجمهور والذى يتخطى المليون.