عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

سد النهضة
سد النهضة

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سيكون مفيدا للجميع.

وأوضح آبي أحمد، في بيان، عقب زيارته إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "تخزين مياه النيل بشكل كاف لمواجهة حالات الجفاف".

وتعهد  رئيس وزراء إثيوبيا بعدم  الإضرار بجيران إثيوبيا وبأت نهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة، وقال "نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة".

كما دعا آبي أحمد إلى العمل مع مصر "من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا".

وكان الرئيس السيسي وآبي أحمد قد اتفقا، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد، وأفاد البيان المشترك أن الزعيمين "ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

وعن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن كلام آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في بيانه بأنه لن يضر مصر دبلوماسي وغير حقيقي.

وأضاف عباس شراقي لـ"صدى البلد" أن آبي أحمد ذكر أن إثيوبيا لن تضر جيرانها وهذا غير حقيقي لطالما أضرت بهم عن طريق السدود فقد تضررت الصومال بسبب سد أقامته على نهري جوبا وشبيدل، وأيضًا كينيا، نهر أومو يأتي من إثيوبيا ويصب فى بحيرة توركانا بكينيا في عام 2016 إثيوبيا أنشأت سد جيبا 3 وأثر هذا السد على مستوى البحيرة عدة سنوات.

وأشار إلى أن إثيوبيا لا تتفاوض وحتى عندما تتفاوض تفرض سياسة الأمرالواقع وتنشئ السدود، ولفت إلى حديثه عن عدم الضرر بأن تخزين 25 مليار في سد النهضة من حصة مصر.

تفريغ سد تاكيزي يعوض المياه التي تخزن في سد النهضة

ولفت إلى أن السد العالي يحمي مصر من خطر الملء الرابع لـ سد النهضة، وأكد أنه يتم في إثيوبيا تفريغ المياه من سد تاكيزي على نهر عطبرة منذ شهر ومن الممكن أن يغرق السودان لولا أن السودان فتح سدوده والمياه وصلت مصر.

ونوه عباس شراقي إلى أن آبي أحمد لا يستطيع أن يزيد المياه التي تصل لمصر والسودان فقد قام بتعلية الحاجز الأوسط 25 مترا لتخزين 25 مليار متر مكعب وهو 90% من إيراد الأمطار .

وأوضح أن الوضع واتجاهات إثيوبيا الحقيقية ستظهر خلال الفترة المحددة للمفاوضات وهي 4 أشهر وهل سنصل لاتفاق أو سيظل التعنت؟.

سد النهضة أبي أحمد السيسي عباس شراقي نهر النيل مفاوضات سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة .. محمد رمضان يروح لـ فيلم "ع الزيرو"

حدث ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن القبة الحرارية.. كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو..انفجارات جديدة بجسر القرم

تعرف على الفئات المستثناة من دفع رسوم 100 جنيه عند مغادرة مصر

أخبار السيارات | سعر أرخص عربية أوتوماتيك صينية 2023 في مصر.. أقل ثمن لـ فيات تيبو الجديدة.. 5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

انخفاض 500 جنيه..سعر الذهب في مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ