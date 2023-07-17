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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بندفع بالكوى والنار..عمرو أديب: رضينا بارتفاع الأسعار وهي مرضيتش بينا

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو اديب، على ارتفاع الاسعار، قائلا:" لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار الفترة الحالية..ورضينا بالأسعار والأسعار مرضيتش بينا".

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" أسعار أكل برا بداية من عربية الفول لأكبر مطعم في الساحل مفاجأة..الناس بتشتكي من اسعار الأكل".

واسترسل:" الاسعار بقت غالية ولازم أخد حقي.. زمان لما اجيب ٢ كيلو مانجو وطلع فيهم نص بايظ ماشي.. لكن دلوقتي بالاسعار دي لازم ارجعهم".

واكمل:" إحنا بقينا ندفع بالكوى والنار..إحنا مش بنلاقي الفلوس في الشارع، عايزين منتج جيد، متعودناش ندخل مطعم ونفاصل في الأسعار".

عمرو أديب ارتفاع الأسعار الساحل مانجو الإعلامي عمرو أديب

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