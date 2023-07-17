تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، موضحاً أن بيان هيئة الأرصاد الجوية يشير إلى أن البلاد تتأثر بطقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



وأضاف التقرير المفصل، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وحنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وتابع التقرير، أنه حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع معدلات الرطوبة والاي تتسبب في الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية، وبالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واشار خبراء الأرصاد إلي شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، تتكون علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

وذهب التقرير المفصل عن حالة الطقس ، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري ، إلى أنه لدينا ارتفاع فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة وهدوء فى سرعات الرياح، والعظمى على القاهرة 38 درجة مئوية وهى درجة الظل، والمحسوسة أعلى بدرجتين، ووجودى أسفل الشمس بوقت طويل يشعرنى بدرجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن الأجواء الحرارة تستمر حتى آخر الأسبوع.

وتابع التقرير المفصل عن حالة الطقس ، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أنه على المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا وهي ذروة درجات الحرارة، مشددة على أهمية تناول المرطبات والسوائل وأهمها المياه وارتداء ملابس قطنية فاتحة.

وأشارت التقرير المفصل عن حالة الطقس، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أن موجة الطقس الحارة بدأت الخميس الماضي ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 38 ، الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 38، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 24

مطروح العظمى 32، الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 41، الصغرى 30

الغردقة العظمى 35، الصغرى 25

أسيوط العظمى 41 ، الصغرى 25

سوهاج العظمى 42 ، الصغرى 27

قنا العظمى 44، الصغرى 28

الأقصر العظمى 43 ، الصغرى 29

أسوان العظمى 44، الصغرى 30