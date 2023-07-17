أحمد أمين أوفا يكشف عن مفاوضات الزمالك لضمه من إنبي

أكد أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الفريق نجح في إنهاء المسابقة بشكل مميز رغم البداية المهتزة منذ بداية الموسم الجاري.

وتابع أوفا خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية: "هدفي منذ بداية الموسم كان تجديد الأهداف بالنسبة لي، وكنت أرغب في زيادة عدد الأهداف التي أحرزتها التي بلغت 10 أهداف".

وأضاف أحمد أمين أوفا: "نادي إنبي يتمسك بي في الوقت الحالي وعقدي مستمر لمدة 3 مواسم مقبلة، وتركيزي مع الفريق فقط، والأمر متروك للنادي لتحديد مصيري".

واختتم: "الزمالك تفاوض من أجل ضمي ولكن لم يتواصل معي بشكل شخصي، وانبي لديه الحق في تقرير مصيري، واللعب للزمالك والأهلي شرف لأي لاعب".