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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب الوفاة.. استشاري أمراض معدية يوضح أعراض الإصابة بحمى الضنك|فيديو

حمى الضنك
حمى الضنك

قال الدكتور سمير عنتر ، استشاري الحميات والأمراض المعدية ، معقبا على حقيقة انتشار " حمى الضنك  " في قنا ، إن هذه الحمى قديمة ومعروفة منذ ١٠٠ عام ، وينقلها البعوض عن طريق العض ، ويكون وسيط لنقل المرض من شخص لأخر .

وأضاف الدكتور سمير عنتر ، خلال برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هذا المرض في السابق كان في اماكن محددة مثل أماكن البرك والمستنقعات ، ولذلك كانت تنتشر في المناطق الأستوائية ، ولكن بعد تغير العالم ، وسهولة انتقال الناموس انتشرت الحمى في كل العالم .

وتابع أن هذا المرض يتم الترصد إليه سنويا في العالم ، ويصيب ٤٠ مليون شخص كل عام ، وينتشر مع الحرارة العالية .

وأوضح أن أعراض هذة الحمى عبارة عن طفح جلدي ، و يصاحبه مشكلات في مناعة الجسم ، وتصل الأعراض للنزيف الداخلي وقد يؤدي للوفاة .

حمى الضنك الأمراض المعدية البرك والمستنقعات المناطق الاستوائية صباح الورد توك شو

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