تسبب الوفاة.. استشاري أمراض معدية يوضح أعراض الإصابة بحمى الضنك|فيديو

قال الدكتور سمير عنتر ، استشاري الحميات والأمراض المعدية ، معقبا على حقيقة انتشار " حمى الضنك " في قنا ، إن هذه الحمى قديمة ومعروفة منذ ١٠٠ عام ، وينقلها البعوض عن طريق العض ، ويكون وسيط لنقل المرض من شخص لأخر .

وأضاف الدكتور سمير عنتر ، خلال برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هذا المرض في السابق كان في اماكن محددة مثل أماكن البرك والمستنقعات ، ولذلك كانت تنتشر في المناطق الأستوائية ، ولكن بعد تغير العالم ، وسهولة انتقال الناموس انتشرت الحمى في كل العالم .

وتابع أن هذا المرض يتم الترصد إليه سنويا في العالم ، ويصيب ٤٠ مليون شخص كل عام ، وينتشر مع الحرارة العالية .

وأوضح أن أعراض هذة الحمى عبارة عن طفح جلدي ، و يصاحبه مشكلات في مناعة الجسم ، وتصل الأعراض للنزيف الداخلي وقد يؤدي للوفاة .