صحف الإمارات| انفجارات تضرب جسر القرم.. وتحذيرات من عاصفة تضرب أوروبا

شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

استمرار المعارك في السودان مع دخول الحرب شهرها الرابع

«قطع الماء والكهرباء».. سلاح إسرائيلي جديد لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسراً

سموتريتش يخيّر الفلسطينيين بين البقاء دون حقوق أو الهجرة والرصاص

أوكرانيا تعلن استعادة كيلومترات جديدة قرب باخموت

وصول المئات من عناصر فاغنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

‬ الأمم المتحدة: مصير اتفاق تصدير الحبوب لا يزال مجهولاً



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الخليج تأكيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، الذي يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات، تعد الأولى للدولة منذ تقلده منصبه رئيساً للوزراء في بلاده، أنه مصمم على العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أنه يخطط خلال زيارته اقتراح مبادرة «المركز العالمي للطاقة الخضراء»، والتي تهدف إلى الجمع بين نقاط قوة البلدين المتمثلة في المزايا الجغرافية وموارد الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة والقدرات الاستثمارية القوية لدولة الإمارات والشرق الأوسط من جهة، وأحدث تقنيات إزالة الكربون اليابانية.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن شرطة أبوظبي دعت أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء خلال فترة الإجازة الصيفية ضمن حملة "صيف بأمان"، داعية إلى عدم الانشغال عنهم مؤكدةً على ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. وأكدت على ضرورة حماية الأبناء من حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الاجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى توقيع الإمارات والهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين، من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الاتحاد استقبال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مساء الأحد، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان، جرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



أضحت صحيفة الخليج اعان الرئاسة التونسية، أمس الأحد، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يشمل وقف الهجرة غير الشرعية ومساعدات اقتصادية لتونس.

وأفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، شهدوا حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.



قالت صحيفة البيان إن الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، شددا خلال لقاء في دمشق أمس، على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق وسوريا في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية، على وقع تغيرات إقليمية مع عودة دمشق إلى الحضن العربي.

ووصف الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات مع العراق بالمتينة والتاريخية، مشيداً بوقوف الشعب العراقي وقيادته إلى جانب سوريا في أصعب الفترات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في دمشق، قال الأسد: «هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص وفي مقدمتها تحدي الإرهاب»، مشدداً على أهمية التعاون بين قوات الدولتين اللتين تتشاركان حدوداً بطول 600 كلم.



وأشارت صحيفة الخليج إلى توضيح وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الأحد، مسألة «اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن عدم ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين»، لافتة إلى أن دور وزير الخارجية هو التواصل السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب، خصوصاً السوريين، بينما تعود صلاحية متابعة المسائل التقنية، للوزراء والأجهزة المختصة، كل ضمن اختصاصه، وتحدثت عن جدول أعمال مكتظ خلال الشهرين المقبلين، في وقت يعقد اجتماع خماسي في الدوحة، اليوم الاثنين، لبحث الملف الرئاسي اللبناني، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، ومشاركة السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن سكان العاصمة السودانية الخرطوم، أفاقوا، أمس الأحد، على دوي أصوات القصف والاشتباكات، حيث تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.

وقال سكان في الخرطوم، لوكالة فرانس برس، إن الاشتباكات والقصف طال حي الجريف بشرق النيل، وأم درمان، وفي غرب البلاد، وذكرت وزارة الصحة السودانية أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب أربعة بجروح، أول من أمس، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف مستشفى في المدينة.

وجاء تواصل الاشتباكات في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر بالحكومة السودانية لـ«رويترز» أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، وكانت السعودية والولايات المتحدة قد علقت المحادثات سابقاً بسبب الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار.

قالت صحيفة الخليج إن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خيّر الفلسطينيين بين العيش ضمن دولة يهودية بحقوق منقوصة أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة المسلحة، وذلك في إطار في خطة زعم أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في وقت أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني جرى اعتقاله لاحقاً، واستهدفت سيارة في منطقة تقوع جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة القوات الإسرائيلية، بينما شنّت هذه القوات حملة مداهمات واعتقالات في الضفة تخللها مواجهات في بعض المناطق.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بانه تحت عنوان «أدوات إدارية تجاه أوامر الهدم للمباني غير المرخصة»، تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذ مخطط جديد، يتضمن قطع الماء والكهرباء عن المنازل الفلسطينية التي تصنيفها بأنها غير مرخصة.

وتستهدف إسرائيل من خلال هذا المخطط جميع المدن في الداخل الفلسطيني المحتل، وعلى رأسها منطقة صحراء النقب المحتل، ومدن وبلدات المثلث والجليل الفلسطيني الأعلى والأسفل، وبدأت حكومة الاحتلال مناقشة هذا المخطط، عبر عقد جلسات لبحث آليات تنفيذه، إذ تسعى لتمريره، ضمن عدد من التعديلات لقوانين التخطيط والبناء في أراضي 48، بحيث تتضمن «منح صلاحيات للوحدة القُطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط، بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخصة».

دوليا، أفادت صحيفة البيان بأن مسؤولون روس أعلنوا، اليوم الاثنين، إن جسر القرم، وهو طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، تعرض لأضرار في حادث طارئ أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات على الجسر.

وقال مسؤولون روس، إن حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ويربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وأظهر مقطع فيديو، الجسر بدون أي مركبات تمر عليه.

وقال سيرجي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكماً لشبه جزيرة القرم، إن حالة الطوارئ تتعلق بالعمود رقم 145 بالجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وذكرت وزارة النقل الروسية أن هناك أضرارا في جزء من الجسر من ناحية شبه جزيرة القرم، لكن الأعمدة لم تتضرر. ولم تذكر السبب. وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي-أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان أوكرانيا الاثنين أنها استعادت الأسبوع الماضي سبعة كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار عبر تلغرام "خلال الأسبوع الماضي ونتيجة لتحسن التموضع والانتشار التكتيكي على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا سبعة كيلومترات مربعة".

قالت صحيفة الوطنة إن مصادر بالأمم المتحدة كشفت لوكالة تاس الروسية أن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى أمس الأحد لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن".

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن".

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه اليوم الاثنين قائلة إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

لفتت صحيفة البيان إلى وصول مئات من مقاتلي فاجنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى "لضمان الأمن" في هذا البلد خلال الاستفتاء الدستوري المقرّر في 30 يوليو، وفق ما أعلنت أمس الأحد مجموعة مرتبطة بالشركة العسكرية الروسية.

وقالت "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي" على تطبيق تلغرام "وصلت طائرة أخرى إلى بانغي تحمل مدربين للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى. يستمرّ التناوب المخطط له. ينضم مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية إفريقيا الوسطى".

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن مختصين روس سوف يحللون أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب ضد أوكرانيا، واستخدامها لتعزيز النظم العسكرية الروسية.

وقال بوتين للتليفزيون الروسي الحكومي أمس الأحد: "إذا كانت هناك فرصة للنظر، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء ما يمكن تطبيقه في بلادنا، فلما لا؟".

أفادت صحيفة الاتحاد بأن مبعوث المناخ الأميركي جون كيري بدأ محادثات في بكين مع كبير مفاوضي الصين بشأن قضايا المناخ شيه تشن هوا . ولم تنشر تفاصيل الاجتماع بعد. وكان كيري قد وصل إلى بكين يوم أمس الأحد.

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن السلطات في مطار كاتانيا في جنوبي إيطاليا علقت الرحلات الجوية من وإلى المطار، وذلك في الوقت الذي كان يكافح فيه رجال الإطفال للسيطرة على الحريق ليل الأحد. وقالت ساك، الشركة التي تدير مطار كتانيا فنتشنزو بيلليني الدولي، إنه سيجري تعليق الرحلات حتى الساعة 8 صباحا على الأقل بالتوقيت المحلي(0600 بتوقيت جرينتش) بسبب "اندلاع حريق في المطار".



أوضحت صحيفة الاتحاد إعلان إيطاليا حالة تأهب قصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة اليوم الأحد، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.

تشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

ذكرت صحيفة الخليج أن منطقة نيو إنجلاند الأمريكية تتأهب لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، فيما لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء السيول، وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية، تحذيرات لنحو ربع السكان من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية، إن أجزاء من منطقة نيو إنجلاند ومناطق إقليم الأطلسي الأوسط ستضربها عواصف قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، قبل تعرضها لرياح باردة قادمة من جهة الغرب. وتشمل المناطق المعرضة للخطر مدناً كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أصدر توجيهات اليوم الاثنين ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 39 منهم عشرات القتلى في نفق غمرته المياه.



وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ يوم الخميس مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في أواخر يونيو إلى ذروته. وأعلنت وزارة الداخلية أيضا عن فقد تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.