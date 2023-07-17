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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

العقار المنهار
العقار المنهار

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

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وفاة وإصابة 10 أشخاص

وكانت منطقة حدائق القبة شهدت، صباح اليوم، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق مما أسفر عن وفاة وإصابة 10 أشخاص.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

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قوات الحماية المدنية 

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابةالعامة.

عقار حدائق القبة

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