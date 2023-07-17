لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

وفاة وإصابة 10 أشخاص

وكانت منطقة حدائق القبة شهدت، صباح اليوم، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق مما أسفر عن وفاة وإصابة 10 أشخاص.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

قوات الحماية المدنية

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابةالعامة.