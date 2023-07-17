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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار

شهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة مما أسفر عن وفاة وإصابة 10 أشخاص.

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عقار حدائق القبة من 4 طوابق  

كانت الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا، بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

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