6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة مما أسفر عن وفاة وإصابة 10 أشخاص.

عقار حدائق القبة من 4 طوابق

كانت الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا، بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.