طبيب المنتخب يوضح حقيقة إصابة إمام عاشور قبل الانتقال إلى الأهلي

تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الوطني، عن طبيعة إصابة إمام عاشور المزمنة، بعد أنباء انضمامه للنادي الأهلي، هذا الصيف.

وقال أبو العلا في تصريحات تليفزيونية، أن في البداية تعرض إمام عاشور لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وهو يخوض مباراة ودية مع فريقه ميتلاند الدنماركي.

وتابع أن هذه الإصابة هي أطول إصابة تعرض لها اللاعب، كان هناك تواصل دائم مع نادي ميتلاند للإطمئنان على حالة لاعب الزمالك السابق.

وأوضح أن إمام عاشور كان يحتاج 3 أشهر من أجل العودة للملاعب، ولكن 3 أشهر من توقيت الإصابة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يحدد موعد عودة اللاعب في الوقت الحالي.

وأضاف نحن نراقب حالة إمام عاشور يوميا وهو كان ملتزمًا بالبرنامج العلاجي وأغلب الراحات متفق عليها، وسيعود للملاعب قريبا.

وأتم أن نوع إصابة إمام عاشور ليست مزمنة وأنه سيتعافى منها بشكل طبيعي.

‏ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.