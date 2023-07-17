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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها التفتيشية على المنشآت السياحية بتكليف من اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة، للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

 

وتم المرور على عدد ٣ منشآت سياحية فندقية في حي شمال وحي جنوب، وأشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشآت للفنادق وسريان السجل البيئي وترخيص المدير ولاحظت اللجنة عدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض الأقسام وتم تدوين الملاحظات وتسليمها للمسؤولين للعمل على تلافيها وتم تلافي معظمها في الحال.

 

كما حررت اللجنة لأحد الفنادق حي شمال محضر لتشغيل عدد ٥ أجانب بدون تصريح، ووجدت بعض ملاحظات الأمن الصناعي كتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، ووضع دواسات أسفل لوحات الكهرباء، وحفظ الأسلاك وملاحظات لمكتب العمل عدم تقديم ما يفيد نسبة صرف بدل الإجازات والأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية ٣%، عدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل، وعدم استيفاء نسبة تعيين ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة وأفاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن للاستخدام الآدمي.

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