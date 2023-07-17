منهيًا اتفاق صفقة الحبوب.. الكرملين يعلق على استهداف جسر القرم

علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الهجوم على جسر القرم الذي وقع اليوم الاثنين، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإصلاح الجسر.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعرف من يقف وراء الهجوم على جسر القرم وستعمل على منع تكرار أي هجوم مماثل، مشيرًا إلى أن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم.

ولفت إلى أنه لا علاقة بين الهجوم على جسر القرم وانتهاء اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدًا أن روسيا ستعود على الفور للاتفاق بمجرد تلبية مطالبها.

وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على استهداف جسر القرم، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا: "الهجوم الذي وقع اليوم ضد جسر القرم، من تنفيذ نظام كييف. هذا النظام إرهابي بطبيعته، ويتسم بكل صفات وعلامات الجماعة الإجرامية المنظمة الدولية".

وأضافت أنه يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشرفان على توجيه وقيادة أوكرانيا.