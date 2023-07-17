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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو من الخميس للأحد

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 وعيد ثورة 23 يوليو، ستبدأ  اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023،.

وبحسب بيان الرقابة المالية تستنر الإجازة حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023، علي أن يتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023. 

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة : الخميس والأحد إجازة احتفالا بـ رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

كما قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 يوليو حتى يوم الأحد 23 يوليو، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 24 يوليو.

وقرر أيضا البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك يومي الخميس والأحد المقبلين بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية 1445  هـــ وعيد ثورة 23 يوليو.

وذكر البنك المركزي أنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

الهيئة العامة للرقابة المالية رأس السنة الهجرية عيد ثورة 23 يوليو الرقابة المالية

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