وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show التي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وتمثل البعثة منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية.

وشارك في فعاليات إطلاق البعثة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.

والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.

من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الكهربائية يعد أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، حيث شهدت صادرات القطاع خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5% لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، حيث تمثل البعثة نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل عن 15% العام المقبل.

وأوضح الصياد أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديرى يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.