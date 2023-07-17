عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show

صدى البلد

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show التي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وتمثل البعثة منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية.

الرقابة المالية: إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو من الخميس للأحد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

وشارك في فعاليات إطلاق البعثة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.

والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.

من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الكهربائية يعد أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، حيث شهدت صادرات القطاع خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5% لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، حيث تمثل البعثة نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل عن 15% العام المقبل.

وأوضح الصياد أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديرى يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

وزير التجارة التجارة والصناعة Egypt Power Show قطاع الصناعات الكهربائية أحمد سمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ترشيحاتنا

نتنياهو يهاجم العصيان: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمن إسرائيل

صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيهًا لأسرة المتوفي | قرار عاجل من التحالف الوطني

سد النهضة.. 10 أسباب تدعو مصر للحذر من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

بالأسماء.. قائمة الأدوية المتسببة في زيادة الشهية

بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ