الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

اصدر رئيس وزراء تثيوبيا ابي احمد بيان وكشف فيه عن مفاجأن بشأن سد النهضة الاثيوبي وقال ان السد الذي تبنيه وتخشى منه القاهر مفيدا للجميع ولن يضر احد.

تطورات ازمة سد النهضة

أوضح آبي أحمد، في بيان، عقب زيارته إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “تخزين مياه النيل بشكل كاف لمواجهة حالات الجفاف”.

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا بعدم الإضرار بجيران إثيوبيا وبأت نهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة، وقال “نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة”.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن كلام آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في بيانه بأنه لن يضر مصر دبلوماسي وغير حقيقي.

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