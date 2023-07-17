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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية "زيرو".. تبدأ من 600 ألف جنيه

اسعار 5 سيارات رياضية
اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، التي تتميز بمساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، ويمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني داخل السوق المصري

اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني 

1 - شيري تيجو 3 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 600 ألف جنيه، وتعتمد هذه النسخة على محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي CVT، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات تضم شاشة ملونة، وحساسات ركن، وكاميرا، وفتحة سقف كهربائية.

اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني 

2 - ام جي RX5 الجديدة

وتعتبر السيارة ام جي RX5 هي احدث اصدارات العلامة التجارية في اسوق المصري، حيث يتم طرحا بسعر رسمي يتراوح بين 1,150,000 جنيه و1,200,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصانا، و 275 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات.

اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني 

3 - ام جي ZS

وتتراوح أسعار السيارة ام جي ZS بين 780,000 جنيه و840,000 جنيه، وهي نسخة رياضية تنتمي لطرازات الكروس اوفر، وتحتوي هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة رباعي السرعات "دفع أمامي"، وقدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني 

4 - شيري تيجو 7

تستخدم السيارة شيري تيجو 7 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، وناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية، بالاضافة إلى 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يتراوح سعرها الرسمي بين 720 ألف و 780 ألف جنيه.

اسعار 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني 

5 - بيستون T77 Pro

تبدأ اسعار الفئة الأولى للسيارة بيستون T77 Pro من 1,045,000 جنيه، و1,135,000 جنيه للفئة الثانية، و1,215,000 جنيه للفئة الثالثة، وتعمل جميع الفئات بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، و258 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات طراز DSG.

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