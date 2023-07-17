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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: نتطلع لتعزيز التعاون مع شركة "أكوا باور" بمشروعات تحلية المياه

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، “ماركو أرتشيلي”، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية.
وحضر المقابلة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة أكوا باور، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، والذي من المنتظر عند اكتماله أن يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع شركة أكوا باور، مؤكداً على ما تحظى به الشركة من مصداقية وثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركة في مجال مشروعات تحلية المياه، في ضوء ما تحظى به مشروعات التحلية من اهتمام وأولوية لسد العجز المائي الذي تعاني منه مصر.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية على اهتمام الشركة بالسوق المصرية، واعتزازها بعلاقات التعاون البناءة مع مصر، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم التوافق بشأنها.

كما أبدى ترحيب الشركة بالتعاون مع مصر في مجال إقامة محطات التحلية، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها أكوا باور، التي أنشأت أكبر محطة تحلية في العالم، كما توفر الشركة أقل تعريفة لسعر المياه المحلاة بالمقارنة بباقي الشركات.

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