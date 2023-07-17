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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر خطر .. تحذير مقلق من المجر بشأن انقسام العالم

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري

دعا وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، قادة العالم إلى عدم السماح بتقسيم العالم إلى كتل.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أوضح زيجارتو، أن الأمن العالمي في خطر أكبر في السنوات الـ 80 الماضية.

وقال زيجارتو: "هذه المخاطر الأمنية، من ناحية، تؤدي إلى تقسيم العالم إلى كتل، ومن ناحية أخرى، إلى حقيقة أن العالم لا يستطيع الانتباه إلى مشاكل مهمة للغاية مرتبطة بتحديات الاستدامة التي تواجه كوكبنا".

في وقت سابق، قال أنجالي كور ، نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هدف السياسة الأمريكية يجب أن يكون الفصل بين اقتصادات آسيا وروسيا.

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في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن اقتصادات روسيا وآسيا الوسطى والوسطى متكاملة بشكل متبادل، وفي العديد من دول المنطقة تعد موسكو الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي.

زيجارتو العالم المجر

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