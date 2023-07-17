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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يحتفل بوصوله إلى مليار مشاهدة على تيك توك

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

احتفل الفنان مصطفى شعبان بوصول عدد متابعي هاشتاج يحمل اسمه على تطبيق "تيك توك"، إلى نحو مليار مشاهدة.

ووجه شعبان عبر صفحته على موقع فيسبوك، الشكر إلى جمهوره، قائلا: " شكرا من قلبي لجمهوري الغالي هاشتاج مصطفى شعبان حقق مليار مشاهدة على تطبيق TikTok".

ويعيش مصطفى شعبان حالة انتعاش فنية منذ عرض مسلسله "بابا المجال" ضمن موسم دراما رمضان الماضي والذي حققه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 

مصطفى شعبان :

مصطفى شعبان ولد عام 1970، و يبلغ حاليا من العمر 53 عاما، ورغم زيجاته المتعددة في أعماله الفنية ومسلسلاته وأبرزها مسلسل الزوجة الرابعة، ودكتور أمراض نسا، وغيرها من الأعمال، إلا أنه مازال عازفا عن الزواج في الحقيقة.

 

وكشف مصطفى شعبان سبب.
عدم زواجه حتى الآن في تصريحات سابقة له، وقال إنه من المستحيل أن يتزوج من 4 نساء في وقت واحد، موضحا أن "النصيب"، هو السبب وراء عزوبيته حتى الآن.

 

وأشار مصطفى شعبان إلى أن العزوبية لها جوانب إيجابية ولكنها منقوصة، موضحة أنه لا يشغل باله بالبحث عن عروسة، ولكنه منفتح للفكرة، وهو نصيب وزرق “وقت ما يجي يا ويلكم”.


وقال مصطفى شعبان إن مر بتجربة الخطوبة في عام 2006، ولكن عدم التفاهم وصغر السن، كانت السبب وراء عدم اكتمال الزيجة، ولكنها ليس معقدا، وأنها مازالت صديقته حتى الآن.

 

تخرج مصطفي شعبان، في كلية الإعلام قسم العلاقات العامة، وفي أثناء دراسته أخرج مسرحية على مسرح الجامعة ليشارك بها في مهرجان الفنون المسرحية بفرنسا، وعندما لاقت نجاحا كبيرا؛ قرر إخراج مسرحية أخرى ليحصل بها على جائزة أحسن مخرج على مستوى الجامعات.

 

لفت مصطفي شعبان، أنظار الفنان  محمد صبحي؛ ليلحقه معه ضمن فريق مسرحيته الشهيرة "بالعربي الفصيح" ليتفرغ بعد ذلك الي التمثيل وتتوالي عليه العروض، ثم استعان به المخرج فطين عبد الوهاب في دور بسيط عبارة عن 8 مشاهد فقط في فيلم (رومانتيكا)، بعدها بدأت موهبته في الظهور فعمل في فيلم (النعامة والطاووس) مع النجمة بسمة ولبلبة، ليقوم بعدها المخرج العالمي يوسف شاهين بضمه للعمل معه في فيلمه العالمي (سكوت هنغني).

مصطفى شعبان تيك توك

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