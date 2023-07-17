البيت الأبيض يكسر الجليد مع نتنياهو ويدعوه لزيارة واشنطن

قال ديوان الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وقد أعلن، في مايو الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيدعو قريبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وهذه الدعوة جاءت بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، قال فيها خلال زيارته لإسرائيل، إنه سيدعو نتنياهو إلى الكونجرس في حال لم يدعه الرئيس البيت الأبيض.

ورغم مرور أكثر من 4 أشهر على تشكيله الحكومة الإسرائيلية، إلا أن بايدن لم يوجّه دعوة لنتنياهو للقائه في البيت الأبيض، على خلفية خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة لتمريرها رغم رفض المعارضة.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعد تشكيلهم حكوماتهم، وفقا لصحف إسرائيلية.