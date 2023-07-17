عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يشارك بحفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا
مدرسة السويدي للتكنولوجيا

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، في احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، كما شارك في حفل التخرج لفيفٌ من الشخصيات العامة والمسئولين ورؤساء البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وأصحاب المصانع، وممثلو البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية في مصر.

الإسماعيلية تستضيف ورشة عمل عربية حول التكامل في بناء وإصلاح السفن .. أغسطس المقبل

خبير: التجربة المصرية بمشروعات البنية التحتية تلعب دورا كبيرا في تنمية إفريقيا

وقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد آلية موثوقة للتعليم الذكي والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً الى ان التوجه بإنشاء وتطوير هذه المدارس له أثر بالغ على الصناعة المصرية بما يسهم في تخريج مستوى متميز من العمالة الماهرة التي تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح سمير أن الوزارة حريصة على التوسع والنهوض بالتعليم الفني وربط هذه المدارس بأولويات الدولة في الصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الوزارة على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعليم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصري، متمنياً التوفيق لخريجي المدرسة في حياتهم العملية المقبلة.

وفي نهاية الاحتفال قام المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بتكريم الوزراء وتكريم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بدرع المدرسة، إلى جانب تكريم الطلاب الاوائل، كما قدم الوزراء المشاركون بالحفل شهادات تقدير لأوائل الخريجين.

جديرٌ بالذكر أن الدفعة الثانية من خريجي مدرسة "السويدي للتكنولوجيا التطبيقية" تضم 123 طالباً في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، وتم إنشاء المدرسة منذ أربعة أعوام بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، ومؤسسة التعليم أولاً، وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

اتحاد الصناعات المصرية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البعثات الدبلوماسية التجارة والصناعة التدريب الفني والمهني التضامن الاجتماعي التكنولوجيا التطبيقية الدكتورة نيفين القباج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

تعليق عاجل لأمريكا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

معلومات استخباراتية وغرف قيادة.. روسيا وإيران تتحالفان لإخراج واشنطن من سوريا|ماذا يحدث؟

منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ