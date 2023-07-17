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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسماعيلية تستضيف ورشة عمل عربية حول التكامل في بناء وإصلاح السفن .. أغسطس المقبل

بناء وإصلاح السفن
بناء وإصلاح السفن

كشف الدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادى لجامعة الدول العربية ومستشار الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن الإعداد لعقد ورشة عمل عربية موسعة خلال شهر أغسطس القادم بمحافظة الإسماعيلية لمناقشة أسس وطرق التكامل بين أعضاء الجامعة العربية في هذه الصناعة الهامة .

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة ستشارك في عرض رؤية مصر في الورشة العربية لتنمية وتكامل صناعة السفن عربيا المنتظر عقدها خلال شهر أغسطس القادم .

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و قال اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء و إصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن هذه الورشة المقترحة تأتي استكمالا لورشة العمل التي أقيمت مؤخرا بالاسكندرية بحضور ممثلين عن هيئة قناة السويس وميناء الاسكندرية.

 وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووفد من غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة .

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي أن الورشة القادمة ستكون فرصة جيدة لتعريف الاشقاء العرب بإمكانيات مصر في هذا المجال والتسويق للإنتاج المصرى من سفن الصيد واليخوت والقاطرات البحرية.

بناء وإصلاح السفن جامعة الدول العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري ورشة عمل محافظة الاسماعيلية

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