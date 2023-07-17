عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطط بحثية للذكاء الاصطناعي والميتافيرس.. توصيات المؤتمر الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

المؤتمر العلمي الثاني
المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

نظمت كلية الإعلام جامعة النهضة المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "مستقبل كليات الإعلام والدراسات الإعلامية في ظل التحديات الرقمية"، وذلك بأحد فنادق القاهرة .

 

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة وعضو مجلس الشيوخ، المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور محمد أيوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة، وبمشاركه نخبة من أساتذة الإعلام والباحثين في مصر ومختلف دول العالم  .

وناقش المؤتمر 35 بحثًا وشارك في جلساته وحلقاته النقاشية عدد من عمداء كليات ومعاهد  الإعلام في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى الخبراء المشاركين ورؤساء تحرير عدد من الصحف المختلفة .

 

في ظل التحديات الرقمية..

 

 

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

وأكد المؤتمر على أهمية إطلاق مبادرة لإجراء دراسة علمية تشارك فيها مختلف كليات الإعلام لتحديد ملامح مستقبل كليات الإعلام والدراسات الاعلامية في ظل  التحديات الرقمية، وأبدت كلية الإعلام جامعة النهضة استعدادها لتبني تلك المبادرة ودعوة كليات الإعلام المختلفة للبحث في هذا المجال .

 

توصيات المؤتمر

وأوصى المؤتمر بعدة توصيات، جاء فى مقدمتها ضرورة توفير  تدريب مكثف للإعلاميين والخريجين على التقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة ودعم قدراتهم على متابعة التطورات الجديدة في مجال الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وضروره اهتمام كليات الإعلام بوضع خطط بحثية تعكس المجالات الجديدة التي ترتبط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيرها من الموضوعات التي تخص الظواهر الرقمية .

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

كما تضمنت توصيات المؤتمر، ضرورة تطوير المقررات الدراسية بكليات الإعلام بما يتوافق مع لوائح أكبر الجامعات في الخارج ويلبي في نفس الوقت متطلبات  سوق العمل الإعلامى، وضرورة الاهتمام بإدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال التدريب العملي لطلاب كليات الإعلام؛ لتأهيلهم للإستفادة منه في تطوير الممارسات الإعلامية وتوجيههم إلى خطورة استخدامه في مجالات الغش والخداع، وإجراء دراسات دورية للتعرف على متطلبات سوق العمل الإعلامى من الخريجين، وتحديث مواصفات الإعلامي في العصر  الحديث. 

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة
الاعلام مستقبل كليات الإعلام والدراسات الإعلامية الذكاء الاصطناعي الميتافيرس المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

موضوعات متعلقة

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

الخميس.. حوار مفتوح مع الروائي أشرف العشماوي بمعرض مكتبة الإسكندرية

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

في ذكراه .. تعرف على مغامرات أول رجل يصل القطب الجنوبي ونهايته المأساوية

صدر حديثًا.. «الورّاق - أمالي العلاء» للكاتب يوسف زيدان

شارك في السينما الصامتة وأول فيلم مصري ناطق|ذكرى ميلاد الفنان سراج منير

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر مؤلفات الكاتب المغربي إدريس الشرايبي

ترشيحاتنا

حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

عضو إدارة الاتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء من العودة للزمالك

مش هياخد الدوري.. رضا عبد العال يصدم عشاق الزمالك بشأن الموسم الجديد

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ