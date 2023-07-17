خطط بحثية للذكاء الاصطناعي والميتافيرس.. توصيات المؤتمر الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

نظمت كلية الإعلام جامعة النهضة المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "مستقبل كليات الإعلام والدراسات الإعلامية في ظل التحديات الرقمية"، وذلك بأحد فنادق القاهرة .

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة وعضو مجلس الشيوخ، المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور محمد أيوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة، وبمشاركه نخبة من أساتذة الإعلام والباحثين في مصر ومختلف دول العالم .

وناقش المؤتمر 35 بحثًا وشارك في جلساته وحلقاته النقاشية عدد من عمداء كليات ومعاهد الإعلام في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى الخبراء المشاركين ورؤساء تحرير عدد من الصحف المختلفة .

في ظل التحديات الرقمية..

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

وأكد المؤتمر على أهمية إطلاق مبادرة لإجراء دراسة علمية تشارك فيها مختلف كليات الإعلام لتحديد ملامح مستقبل كليات الإعلام والدراسات الاعلامية في ظل التحديات الرقمية، وأبدت كلية الإعلام جامعة النهضة استعدادها لتبني تلك المبادرة ودعوة كليات الإعلام المختلفة للبحث في هذا المجال .

توصيات المؤتمر

وأوصى المؤتمر بعدة توصيات، جاء فى مقدمتها ضرورة توفير تدريب مكثف للإعلاميين والخريجين على التقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة ودعم قدراتهم على متابعة التطورات الجديدة في مجال الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وضروره اهتمام كليات الإعلام بوضع خطط بحثية تعكس المجالات الجديدة التي ترتبط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيرها من الموضوعات التي تخص الظواهر الرقمية .

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة

كما تضمنت توصيات المؤتمر، ضرورة تطوير المقررات الدراسية بكليات الإعلام بما يتوافق مع لوائح أكبر الجامعات في الخارج ويلبي في نفس الوقت متطلبات سوق العمل الإعلامى، وضرورة الاهتمام بإدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال التدريب العملي لطلاب كليات الإعلام؛ لتأهيلهم للإستفادة منه في تطوير الممارسات الإعلامية وتوجيههم إلى خطورة استخدامه في مجالات الغش والخداع، وإجراء دراسات دورية للتعرف على متطلبات سوق العمل الإعلامى من الخريجين، وتحديث مواصفات الإعلامي في العصر الحديث.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام جامعة النهضة