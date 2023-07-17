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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: مصر سجلت "هاتريك" في ملف الكهرباء

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالجهود المصرية الكبيرة في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضية، قائلا: إن البعض يتناسى ما قدمته الدولة المصرية في ملف الكهرباء على مدار السنوات الماضية، إذ أن مصر بذلت الكثير من الجهد في سبيل الوصول لما وصلت إليه الآن. 

نشأت الديهي يشيد بمشروعات الدولة في ملف الكهرباء 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر لكي تصل للنجاح التي وصلت إليه اليوم كان يجب عليه بناء العديد من المحطات المختلفة، لافتا إلى أن مصر سجلت أهداف مميزة في ملف الكهرباء. 

وتابع: "مصر سجلت هاتريك في ملف الكهرباء، والملف ده يعتبر واحد من الملفات المهمة للدولة المصرية وعلى الرغم من ذلك تجد انتقادات كبيرة جدا للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب محطات الكهرباء".

وأردف أن البعض ينتقد الرئيس السيسي والدولة المصرية بسبب محطات الطاقة، موضحا أن الدولة المصرية تحاول توفير الجهود وتسخيرها لخدمة الشعب المصري في ضوء الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر. 

نشأت الديهي برنامج بالورقة والقلم TEN هاتريك الكهرباء

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