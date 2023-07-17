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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار موجة الحر القياسية في نصف الكرة الشمالي

أرشيفية
أرشيفية

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة، اليوم الاثنين، إذ يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية موجة قيظ وحرائق غابات استدعت إجلاء 1200 طفل من مخيمات صيفية قرب أثينا.

ودقّت سلطات صحية في دول عدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ناقوس الخطر، وحضّت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في توجيهات تشكّل تذكيرا جديدا بمخاطر الاحترار العالمي.

وقرب أثينا اندلع حريق غابات أجّجته رياح قوية قرب بلدة لوتراكي الساحلية، حيث قال رئيس البلدية يورغوس غيونيس إن الخطر يهدد مخيمات صيفية للأطفال، مضيفًا: "أنقذنا 1200 طفل كانوا في مخيمات صيفية".

وأعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء أن الشرطة أوقفت رجلا يشتبه في أنه تسبب بحريق غابات مستمر على بعد حوالي 50 كلم شرق أثينا، مبينًا أن "الشرطة أوقفت أجنبيا يُعتقد أنه كان وراء حريق كوفاراس".

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق، تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين، حيثُ من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

واليوم الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن درجة 48,8 مئوية، التي سجّلت في صقلية في العام 2021، هي الأعلى على الإطلاق التي تم التحقق منها في أوروبا.

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ، بيتيري تالاس، إن "أحوال الطقس المتطرفة والتي تحدث بشكل متزايد في مناخنا الذي يشهد احترارا، تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصادية والزراعية والطاقوية والموارد المائية".

وأوضح أن "هذا الأمر يسلّط الضوء على الضرورة الملحّة بشكل متزايد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأسرع وقت وبأقصى قدر ممكن".

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