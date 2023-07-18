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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 : تفقد أعصابك

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية…

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

العلاقة خالية من المتاعب اليوم، ستؤدي بشكل جيد في العمل، لكن المشاكل المالية سوف تكون موجودة اليوم، كن حذرا بشأن صحتك أيضا.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

اقضِ المزيد من الوقت مع الحبيب لأن هذا يقوي الحب، كن صادقًا مع شريكك، سيفقد بعض الميزان أعصابهم اليوم أثناء الجدل وقد يتسبب ذلك في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقة. 

برج الميزان اليوم صحيا

ستؤدي آلام المعدة أو الحمى الفيروسية أو مشاكل صحة الفم إلى إبعاد الأطفال عن المدرسة، يجب عليك استشارة الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح، اليوم من الجيد أيضًا الإقلاع عن التدخين.

برج الميزان اليوم مهنيا

من الجيد اليوم تقديم مفاهيم جديدة والابتعاد عن الأفكار المبتكرة، يجب ألا يفقد المديرون وقادة الفريق أعصابهم في مكان العمل، كن ودودًا مع زملائك في العمل وتجنب سياسات المكتب اليوم، أولئك الذين يحاولون إجراء اختبار تنافسي يحتاجون إلى التركيز أكثر والقيام بعمل شاق. احتفظ دائمًا بالأشخاص ذوي المشاعر الإيجابية من حولك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ستكون هناك مشكلات مالية بسيطة ولكن حياتك الطبيعية لن تتأثر، يمكن أن تكون هناك مشاكل تتعلق بالأموال التي قد تؤثر على الأعمال التجارية مما يسبب مشاكل لأصحاب المشاريع. 

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