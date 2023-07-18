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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 : تجنب التسوق الفاخر

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، والرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

﻿على الرغم من المشكلات البسيطة ستكون علاقتكما رائعة اليوم، الاستفادة من الفرص المهنية لضمان نمو وظيفي أفضل، اليوم ليس جيدًا للاستثمارات لأن القضايا المالية ستكون موجودة، ومع ذلك ، ستكون بصحة جيدة طوال اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

حياتك الرومانسية جيدة ولن تكون هناك مشاكل جديدة اليوم، ومع ذلك ، كان من الممكن أن يكون لدى بعض الأزواج خلافات أمس والتي ستنعكس في العلاقة، قد لا تتمكن بعض إناث العقرب من هضم أفكار الشريك ويجب أن يخرجن من العلاقة، سيقع برج العقرب العازب في الحب اليوم مما سيحدث تغييرات في حياتهم الشخصية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سوف تكون صحتك جيدة اليوم. ومع ذلك ، يحتاج بعض برج العقرب إلى توخي الحذر بشأن الأمراض المرتبطة بالقلب، أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ضغط الدم سوف يعانون من مضاعفات في النصف الثاني.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

اليوم من الجيد تبديل الوظائف، إذا كنت جادًا بشأن تغيير الوظيفة، حسب برجك الوظيفي ، لديك فرصة أكبر لتلقي مكالمات المقابلات اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستكون هناك مشكلات متعلقة بالأموال وتحتاج إلى الانتقال بميزانية محدودة اليوم، تجنب التسوق الفاخر والمصروفات غير الضرورية، حافظ على أموالك جاهزة حيث قد تحتاجها في النصف الثاني. 

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