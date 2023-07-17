بيان عاجل من روسيا للأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع خاص بـ أوكرانيا

قال النائب الأول الروسي للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، إن روسيا أعربت عن عدم موافقتها على قرار بريطانيا أحادي الجانب بدعوة 8 دول من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

وأوضح بوليانسكي: "قبل الموافقة على جدول الأعمال، أود أن أعرب عن اختلاف مبدئي مع نهج الرئاسة في دعوة الوفود إلى اجتماع اليوم بموجب المادة 37، وفي انتهاك للممارسات المعتادة، اتخذت الرئاسة البريطانية قرارا من جانب واحد لإعطاء إمكانية التحدث إلى ثمانية أعضاء".

وأضاف أنه كما جرت العادة فأنه لن يشارك أكثر من 3 دول فقط في الاجتماع الخاص بأوكرانيا بموجب المادة 37.

وأشار لبوليانسكي إلى أن مشاركة ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن تجلب أي قيمة مضافة للمناقشة، والتي ستمتد فقط إلى المناقشات.

وتابع: "مثل هذا النهج يكشف عدم نزاهة الرئاسة ويمكن تفسيره على أنه محاولة لممارسة الضغط على أعضاء المجلس، ولا توجد حجج معقولة لشرح سبب تحول اجتماع مجلس الأمن إلى اجتماع لحلف شمال الأطلسي".