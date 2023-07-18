نقيب الإعلاميين: تجاوزات الإعلام الرياضي سبب معاقبة مدحت شلبي ومي حلمي.. فيديو

تحدث طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن ضوابط العمل الإعلامي الرياضي في مصر، معترفًا بوجود تجاوزات تحدث في بعض الأحيان، لكنه أكد أن نقابة الإعلاميين تقوم بالتصدي لها.

وقال سعدة، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، خلال حوار حمل عنوان "الإعلام الرياضي بين الواقع والمأمول"، "نحن في الإعلام الرياضي بين صنفين ونوعين، منه الإعلام التابع للأندية، وهو نوع من الإعلام وحق أصيل أنه يُناصر ناديه دون الخروج عن الحدود والضوابط الفاصلة، والحد الفاصل ألا تتجاوز في منطقة النادي المنافس".

وأردف قائلًا: "نحن نتصدى للتجاوزات التي تحدث سواء تجاوزات نقوم بالإعلان عنها، وتجاوزات نتصدى لها في الكواليس ولا نعلن عنها".

وأوضح سعدة قائلًا: "نحن أوقفنا مدحت شلبي لنهاية الموسم الماضي أو لنهاية السنة بعد عبارة «معلول حط الزغول»، ومدحت شلبي من القامات الإعلامية الرياضية الكبيرة".

وتابع قائلًا: "الإعلامية مي حلمي أيضًا تم إيقافها بعدما تعاملت بشكل غير لائق مع ضيفها أحمد صالح في أحد البرامج".

وأشار سعدة إلى أن الإعلام الرياضي الخاص لا يسير بالشكل الصحيح بنسبة 100%، و"أعترف بوجود بعض الخروقات ونحن نعاقب ذلك".

وأشار سعدة إلى أنه لا يجب التعويل على القوانين دائمًا، فالحياة بدأت على فكرة والإعلام فكرة، ولا بد من دعم الاستثمار الرياضي ولما لا يتم من خلال المنظومة الإعلامية دعم أندية جماهيرية مثل المنصورة وطنطا.