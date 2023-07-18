4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن مسؤولي نادي الزمالك، يعملون على تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة المقبلة؛ من أجل قيد الصفقات الصيفية قبل المشاركة في البطولة العربية.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج “ملعب أون”: الزمالك يسعى لتسديد مبلغ غرامة سبورتنج لشبونة خلال الأيام المقبلة، وبعض الأنباء تشير إلى أن الفريق على وشك الاتفاق مع لاعب وسط، ومدافع أجنبي، ويرغب في الإعلان عنهما قبل البطولة العربية، للاستعانة بخدماتهما خلال المباريات.

وأضاف: الزمالك يرغب في إعادة أحمد عيد بعد تألقه مع نادي إنبي خلال فترة إعارته، ويخطط لضم عدد من اللاعبين صغار السن ليكونوا مستقبل الفريق، وهناك بعض الأسماء المرشحة مثل محمد شحاتة من طلائع الجيش ومحمد حمدي من إنبي، حيث يسعى الفريق الأبيض للمنافسة في المستقبل.

واختتم حديثه: الزمالك يتفاوض مع محمود حمادة نجم خط وسط فاركو واللاعب عنده استعداد لإتمام الصفقة، ويرحب بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء.