عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل القندوسي.. سيد معوض: نيدفيد وإمام عاشور الأنسب لطريقة كولر مع الأهلي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن كريم نيدفيد سيفيد طريقة لعب مارسيل كولر مع الأهلي، وكذلك إمام عاشور الصفقة الجديدة، خصوصا أنه يلعب بـ 3 لاعبين في خط الوسط، مشيرا إلى أن محمد أشرف لاعب جيد أيضا في الجبهة اليسرى.

وقال معوض، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "محمد شكري أيضا سيكون بديلا جيدا لـ علي معلول، حال إعادته من سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب جيد جدًا، لكن اللعب في الأهلي مختلف عن الفرق الأخرى".

وأضاف: سوزا مهاجم جونبك الكوري، أتمنى أن يكون موفقا ومناسبا لطريقة لعب الأهلي، وطالما كولر قام باختياره؛ إذا فأنه يرى الأنسب لطريقته مع الفريق الأحمر".

وأكمل: "لم أكن متحمسًا لإعارة قندوسي لأي نادٍ، لكن مع التعاقد مع إمام واستعادة نيدفيد؛ فمن الصعب بقاء لاعب أجنبي في الوسط، خصوصا مع الاتجاه نحو ضم لاعب جناح مثل رضا سليم".

وزاد: "قندوسي لا يدافع بشكل جيد، عكس لاعبين آخرين في وسط الملعب، ولكن أفشة بدأ يدافع بشكل جيد في المباريات، ولذلك أصبح يشارك مع كولر بشكل أساسي".

وحول تراجع مستوى محمد صبحي حارس الزمالك؛ علق معوض، قائلا: "صبحي قدم مستوى سيئا خلال مواجهتي فيوتشر والأهلي وفاركو، ولكنه حارس مميز، ولا بد من دعمه ومساندته، خصوصا في ظل وجود أزمة مؤخرا مع محمد عواد، والذي أصبح مصيره غامضا.

وأضاف: مشكلة نادي الزمالك دائمًا، هي افتعال الأزمات مع حراس المرمى؛ بمجرد ظهور حارس بشكل جيد، مثلما حدث مع أبو جبل سابقا".

أهلي أبوجبل ارسيل كولر إعارة استعادة الأهلى القندوسي الكرة المصري الكرة المصرية الفريق الأحمر اللعب في الاهلي امام عاشور إمام عاشو ة نادي الزمالك بوكس تو بوكس حارس الزمالك خط الوسط حراس المرمى سيد معوض سيراميكا كليوباتر سيراميكا كليوباترا صفقة كريم نيدفيد قندوسي فيوتشر مارسيل كولر محمد صبحي حارس محمد صبحى حارس الزمالك محمد أشرف مشكلة نادي الزمالك نجم الكرة المصرية نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

الزمالك لا يفاوض أحدًا.. أبو عايد: اتفاق الأهلي وبيراميدز وراء تحركات الميركاتو

4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

رحيل القندوسي.. سيد معوض: نيدفيد وإمام عاشور الأنسب لطريقة كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تفاصيل اختبارات قدرات فنون جميلة والأدوات المطلوبة

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج .. أدركه بـ 15 كلمة لاترد

غرامة 20 ألف جنيه.. احذر تغيير نشاط المحال التجارية بالمخالفة للقانون

بعد تهديده لـ تويتر .. تطبيق Threads في طريقه للدفع بأفضل ميزاته

أخبار العالم| مصر حذرت من أزمة غذاء بسبب الحرب الأوكرانية.. البلدان الفقيرة تهتز بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب .. الأمم المتحدة تحذر: قرار موسكو ضربة للمحتاجين

أخبار التعليم| طريقة تمكنك من التعرف على نتيجتك في اختبارات القدرات 2023.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب المحجوبة نتائجهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ