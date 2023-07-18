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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: الزمالك رفض عودة إمام عاشور.. والأهلي لم يحسم الصفقة

صدى البلد

أكد رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، أن النادي الأهلي لم ينهِ صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي حتى الآن بشكل رسمي؛ بسبب الخلافات.

وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "ما علمته أن النادي الأهلي لم ينه اتفاقه مع إدارة نادي ميتلاند الدنماركي لضم إمام عاشور حتى الآن، بسبب الخلاف على المقابل المادي على الصفقة حتى الآن".

وتابع: "إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، صفقة مميزة، ومكسب كبير؛ في حال انتقاله إلى القلعة الحمراء".

وأوضح رضا عبد العال، أن إدارة نادي الزمالك لم تكن ترغب في إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي مرة أخرى، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من مفاوضات الأهلي معه.

وأضاف رضا عبدالعال :" ما علمته أن إمام عاشور كان يرغب في العودة إلى الزمالك قبل التفاوض مع النادي الأهلي ولكن الإدارة في نادي الزمالك رفضت فكرة عودة اللاعب مرة أخرى ".

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