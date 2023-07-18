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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، كواليس القائمة التي قدمها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للإدارة، عن ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة للقلعة الحمراء، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأوضح شوبير، في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم”، أن كولر قدم قائمته للإدارة، وتشهد أولا “العائدين من الإعارة” في الموسم المقبل، بالاستقرار على عودة “صلاح محسن" و"كريم نيدفيد”؛ في حالة سلامته من إصابة الركبة وعدم تأثيرها عليه.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن النادي استقر على رحيل لاعبه أيمن أشرف في نهاية الموسم ليلحق بالثلاثي حمدي فتحي في الوكرة القطري، والبرازيلي برونو سافيو في بوليفار البوليفي، وشادي حسين في زد خلال الفترة الماضية.

وأوضح شوبير أن الأهلي كان قد وافق على رحيل علي لطفي إلى نادي زد، إلا أنه توقف، في ظل الحديث عن عروض لـ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

وعن صفقات الأهلي، أكد شوبير أن جوستافو سوزا، لاعب جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، اقترب بشدة من الانضمام للأهلي، بناء على طلب كولر، بالإضافة إلى  وجود اسم المغربي رضا سليم، جناح الجيش الملكي المغربي الذي ينال اهتمام النادي، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الصفقة.

وأكد شوبير، أن كولر طلب التعاقد مع ثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو، ومحمود مرعي، عقب الانتهاء من صفقة إمام عاشور.

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