كولر غاضب.. موقف الأهلي من رحيل «تاو» واحتراف «شريف» في تركيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك برحيل بيرسي تاو لاحترافه، كما يريد تمديد عقده هو مع النادي، لموسمين آخرين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "مارسيل كولر متمسك أيضا ببقاء ديانج؛ لأن له دور كبير مع الأهلي في وسط الملعب".

وأضاف: "الأهلي قد يفتح الباب أمام احتراف محمد شريف في تركيا؛ بعدما تلقى عرضا رسميا مؤخرا، خاصة وأن الأمور قد تبدو صعبة؛ بعد اقتراب ضم البرازيلي سوزا".

وختم شبانه حديثه: "مسئولو الأهلي تمسكوا بالإبقاء على خدمات تاو في الموسم المقبل، مع إمكانية التفاوض على تمديد عقده لموسمين إضافيين، حال رغب اللاعب في ذلك، بعد الحصول على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي باستمراره".