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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك لا يفاوض أحدًا.. أبو عايد: اتفاق الأهلي وبيراميدز وراء تحركات الميركاتو

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، يرى أن صلاح محسن سيكون له دور كبير معه في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه لاعب جيد ومكسب للفريق الأحمر، بعد أن تلقى “بيرسي تاو” عرضا من أوروبا، والمقابل المالي قد يجعله يرحل عن صفوف الفريق.

وقال “أبو عايد”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الزمالك لا يفاوض أي لاعب، وكلها أحاديث فقط، وأحمد أيمن منصور من المسَّاكين المميزين، وكلها تحركات فقط لوكلاء اللاعبين، والزمالك لم يتحرك لضم أجانب ولا مصريين حتى الآن".

وأضاف: "الأهلي وبيراميدز يتحركوا بشكل كبير حاليا في الميركاتو الصيفي ، وهناك اتفاق (جنتلمان) بين الناديين بعدم المزايدة بينهما على أي صفقة، وهو ما حدث في صفقتي إمام عاشور للأهلي، ومصطفى فتحي لبيراميدز".

وواصل: "لا بد من الاستثمار في الأندية الجماهيرية، وما يتردد حول بيع الأندية غير صحيح، هذه الأندية ملك للدولة، عكس الأندية خارج مصر".

وأكمل: "أوسوريو طلب لاعبين بمواصفات غير موجودة في مصر، وحتى الحارس الطويل الذي يرغب في التعاقد معه، غير موجود، الأمور متوقفة في الزمالك على الأزمات الأخيرة وإيقاف القيد".

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