تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة خلال تلك الفترة، ويبحث المواطن بشكل مستمر عن حالة الطقس، خاصة وأن درجات الحرارة تخطت 37 درجة خلال الفترة الماضية، مما جعل المواطن يعاني في أثناء الخروج من منزله، ومن خلال هذا الموضوع، نكشف لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023، والتي من المتوقع أن تشهد طقسا حارا رطب على أنحاء الجمهورية كافة.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على كافة الأنحاء ليلًا.

سبب الموجة الحارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة في المناطق ذات الرطوبة العالية، مشيرًة إلى أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة؛ تقل عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد جسم الانسان.

الإصابة بالجفاف

أكدت هيئه الأرصاد، أنه عندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجات الحرارة؛ يقوم بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو؛ فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء، فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان، ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه، فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة، يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنازل؛ من الممكن أن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

متى تنتهي موجة الحر في مصر 2023؟

فيما يتعلق بـ موعد انتهاء موجة الحر في مصر، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، كما تستمر الرطوبة في الارتفاع طوال هذا الأسبوع.

وأوضحت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أن حالة الطقس هذا الأسبوع شديدة الحرارة رطبة بمعظم محافظات الجمهورية، خاصًة أن كافة المحافظات تشهد ارتفاعا بـ درجات الحرارة والمناطق الجنوبية الموجودة بجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم كالتالي:

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38 المحسوسة 41.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 33 المحسوسة 36.

درجات الحرارة على جنوب سيناء العظمى 42 المحسوسة 45.

درجات الحرارة على شمال الصعيد العظمى 41 المحسوسة 43..

درجات الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 44 المحسوسة 45.