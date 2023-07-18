تحذير عاجل من الأرصاد.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية للمدخنين.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



تتخطى 40 درجة| الأرصاد تحذر المواطنين: الموجة الحارة مستمرة

أكد الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة لدرجات الحرارة مستمرة لمدة أسبوع، حيث تراوح درجات الحرارة العظمى حتى منتصف الأسبوع المقبل بين 37و 38 على القاهرة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلي 41 درجة مئوية، معللا ذلك بارتفاع درجات الرطوبة وهدوء سرعة الرياح .



وزير الصحة: إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية يعود بالنفع محليا وإقليميا.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.



توضيح عاجل من الأهلي بشأن الصفقات الجديدة.. فيديو

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي سيعلن عن صفقاته الجديدة في الوقت المحدد.

أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ المدخنين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمدخنين، قائلا: "بلاش تدخين لأن التدخين ضار بالصحة".



الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

كشفت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش السابقة، تفاصيل انفصالها من شاكوش، مشيرة إلى أن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.



قرصة ودن| المنتج أحمد الزواوي يعترف بعمل سحر بالمرض للفنان فيفي عبده

رد المنتج أحمد الزواوي، على ما يتردد بأنه يدعي بعمل سحر بالمرض للفنانة فيفي عبدة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بينه وبين فيفي عبده على تنفيذ فيلم سينمائي من بطولتها.



مرض غريب يهاجم قرية العليقات فى قنا.. وزير الصحة يكشف تطورات حالة المصابين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حالة الأهالي في قرية العليقات بقنا بعد تعرض بعضهم لما يسمى بـ حمى الضنك.



اعترف باستخدام السحر ضد فيفي عبده.. الأزهر يفتح النار على أحمد الزواوي

رد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على تصريحات المنتج أحمد الزواوي، الذي زعم أنه استغل علم الفلك في إيذاء الفنانة فيفي عبده بحجة أن لديها 10 ألاف دولار ترفض سدادها له، لذلك قرر استخدام هذه الطريقة للضغط عليها.



المؤشرات مطمئنة..الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.



صحفية صينية: الدعم العسكري الأمريكي لتايوان سيؤثر على علاقة بكين بواشنطن

قالت الكاتبة الصحفية الصينية سعاد ياى شين هوا، إن تايوان جزء من الصين، وجمهورية الصين الشعبية لها حكومة واحدة، وهذا ثابت في الوثائق الرسمية وموقع عليه بين الصين والولايات المتحدة، و180 دولة حول العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس الصين الواحدة وتايوان جزء منها.



نشأت الديهي: مصر سجلت "هاتريك" في ملف الكهرباء

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالجهود المصرية الكبيرة في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضية، قائلا: إن البعض يتناسى ما قدمته الدولة المصرية في ملف الكهرباء على مدار السنوات الماضية، إذ أن مصر بذلت الكثير من الجهد في سبيل الوصول لما وصلت إليه الآن.



انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات أخطر القضايا التي تشغل العالم.