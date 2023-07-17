صحفية صينية: الدعم العسكري الأمريكي لتايوان سيؤثر على علاقة بكين بواشنطن

قالت الكاتبة الصحفية الصينية سعاد ياى شين هوا، إن تايوان جزء من الصين، وجمهورية الصين الشعبية لها حكومة واحدة، وهذا ثابت في الوثائق الرسمية وموقع عليه بين الصين والولايات المتحدة، و180 دولة حول العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس الصين الواحدة وتايوان جزء منها.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها الاتصال السياسي بالسلطات في تايوان، وأن تكون الاتصالات الرسمية مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن تكون لها علاقات ثقافية وتجارية فقط مع تايوان.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة بدأت تسلح تايوان، وإدارة بايدن وحدها وافقت على 10 دفعات من الأسلحة لتايوان، ما يزيد الصعوبات أمام الصين في مسارها نحو دولة موحدة، لأن الولايات المتحدة ترى أن الصين هي منافسها الوحيد.

وأوضحت أن هذا الدعم العسكري لتايوان سيؤثر على علاقة الصين بأمريكا، وسيؤثر على السلم الدولي، ويرسل رسالة خاطئة للجهات الانفصالية في تايوان أن أمريكا تدعمها عسكريا.