عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفية صينية: الدعم العسكري الأمريكي لتايوان سيؤثر على علاقة بكين بواشنطن

صدى البلد

قالت الكاتبة الصحفية الصينية سعاد ياى شين هوا، إن تايوان جزء من الصين، وجمهورية الصين الشعبية لها حكومة واحدة، وهذا ثابت في الوثائق الرسمية وموقع عليه بين الصين والولايات المتحدة، و180 دولة حول العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس الصين الواحدة وتايوان جزء منها.

 

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها الاتصال السياسي بالسلطات في تايوان، وأن تكون الاتصالات الرسمية مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن تكون لها علاقات ثقافية وتجارية فقط مع تايوان.

 

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة بدأت تسلح تايوان، وإدارة بايدن وحدها وافقت على 10 دفعات من الأسلحة لتايوان، ما يزيد الصعوبات أمام الصين في مسارها نحو دولة موحدة، لأن الولايات المتحدة ترى أن الصين هي منافسها الوحيد.

 

وأوضحت أن هذا الدعم العسكري لتايوان سيؤثر على علاقة الصين بأمريكا، وسيؤثر على السلم الدولي، ويرسل رسالة خاطئة للجهات الانفصالية في تايوان أن أمريكا تدعمها عسكريا.

الاتصال السياسي الصين والولايات المتحدة الصين الشعبية القاهرة الإخبارية العسكري الأمريكي علاقات دبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

تدهور مقلق .. حمى الضنك تفتك بدولة آسيوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ