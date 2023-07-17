ردا على نيوزيلندا.. بكين تنفي وجود صراعات في بحر الصين الجنوبي وتطالب بالتعددية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الاثنين، إنه فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الصين عضو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعملت بكين دائمًا مع دول المنطقة لممارسة التعددية الحقيقية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكدت ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، أننا على استعداد للعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك نيوزيلندا لإجراء حوارات وتبادلات على أساس الاحترام المتبادل، ولعب دور مشترك في استقرار وازدهار هذه المنطقة.

وأشارت إلى أنه لا توجد مشاكل في بحر الصين الجنوبي في الوقت الحالي.

وأعربت عن أملها في أن تحترم الدول المعنية جهود دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.