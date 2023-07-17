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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرصة ودن| المنتج أحمد الزواوي يعترف بعمل سحر بالمرض للفنان فيفي عبده

فيفي عبده
فيفي عبده

رد المنتج أحمد الزواوي، على ما يتردد بأنه يدعي بعمل سحر بالمرض للفنانة فيفي عبدة، مشيرا إلى أن  هناك مشكلة بينه وبين فيفي عبده  على تنفيذ فيلم سينمائي من بطولتها.

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اعترف باستخدام السحر ضد فيفي عبده.. الأزهر يفتح النار على أحمد الزواوي


وأضاف أحمد الزواوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن مشكلتي قائمة منذ سنوات ، وكان في بينا عمل فني وبشكل مفاجئ اختفت وحدثت خسائر كبيرة.
وتابع المنتج أحمد الزواوي قدمت شكوى في النقابة وانا دفعت مبلغ 60 الف جنية اي ما يعادل 15% من قيمة العمل.

 

فيفي عبده


وأكمل المنتج أحمد الزواوي، أنا لم أذهب لعمل أي عمل أو سحر ضد الفنانة فيفي عبده، وكل ما حدث قرصة ودن مني لفيفي عبده، واللي عندي حاجة ربنا مديني قدرات وامتيازات.

 

 

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