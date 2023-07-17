مرض غريب يهاجم قرية العليقات فى قنا.. وزير الصحة يكشف تطورات حالة المصابين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حالة الأهالي في قرية العليقات بقنا بعد تعرض بعضهم لما يسمى بـ حمى الضنك.



وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المرض تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، وتم عمل تحاليل على أكثر من 60 مريضا بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية".

وأضاف: "هذا النوع من الحمى يحتاج لمسكنات وشرب السوائل والراحة فقط، والمرض ينتشر في المناطق الأشد حرا، ونحن الآن نعيش فترة ارتفاع حرارة شديدة، والبعوض يتغذى على المياه الراكدة، مناشدا المواطنين بضرورة أخذ الحذر بتغطية المياه وحفظها بأماكن جيدة".

وأوضح وزير الصحة والسكان: "الأعراض التي انتشرت بين أهالي قرية بقنا تتشابه مع أعراض فيروسية"، مؤكدا: "اتخذنا كل الإجراءات الصحية والوقاية لحماية أهلنا المصابين بقرية في قنا"، لافتا: "الفيروس الذي أصاب أهالي قرية بقنا بسبب المياه الملوثة".

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوباء لا ينتقل من شخص لآخر، بل ينتقل من الحشرات للمواطنين ممثلة في البعوض.