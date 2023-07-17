المؤشرات مطمئنة..الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

تأكيد من وزير التربية والتعليم

وقال رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ظهور النتيجة ستكون بنهاية هذا الشهر أو يوم 1 أو 2 أغسطس بحد أقصى"، معقبا: "هذا تأكيد من وزير التربية والتعليم لي شخصيا".

وأضاف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "المؤشرات العامة مطمئنة في المطلق، والمؤشرات النجاح في مادة الكيمياء ومادة التاريخ ليست سيئة، والأمور تسير بشكل طبيعي".



وأشار الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "قد تكون درجات التاريخ قليلة لكن المؤشرات ليست سيئة"، موضحا: "نسبة النجاح هذا العام ستتراوح بين 79% أو 81% ".