نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:
مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، الموافق 30 ذو الحجة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
معتدل رطب ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18 يوليو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023
يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلثك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع إيجيبت جولد برايس توداي .
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 يوليو
يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023
تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 18-7-2023
يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
كيلو البط يبدأ من 55 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض الآن
تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أن كانت مرتفعة لعدة أيام، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 11 جنيها إذ وصل سعر الكيلو اليوم الثلاثاء 58 جنيها في المزرعة بعد أن كانت نحو 69 جنيها قبل عدة أيام .
الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، ويعرض موقع صدى البلد خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.
عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
ينشر موقع صدى البلد ، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.