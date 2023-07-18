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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعلاج الاكتئاب.. ريهام سعيد تطلب دكتور أمراض نفسية

صدى البلد

أثارت  الإعلامية ريهام سعيد، الجدل، بمنشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريهام سعيد: “حد يعرف دكتور أمراض نفسية كويس لعلاج حالات الاكتئاب الحرجة؟، بس يبقى بجد كويس”. 

ونشرت ريهام سعيد، صورة، جاء بها العبارة الآتية: “لا طاقة لي بالكلام، ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت؛ لفعلته”. 

من جانب آخر، كانت الإعلامية ريهام سعيد، قد نشرت تعليقا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توجه فيه الاعتذار لأسرتي أحمد راتب وممدوح وافي، كما اعتذرت عن الظهور في البرنامج هذا الأسبوع. 

وقالت ريهام سعيد: “أنا بعتذر عن عدم الظهور في حلقاتي الأسبوع ده؛ لظروف صحية”. 

وأضافت ريهام سعيد: “حاجة تانية مالهاش علاقة بالمرض، أقسم بالله أنا عمري ما قصدت أبدا إن حد يتضايق مني، ودائما بتكلم من قلبي.. أنا بعتذر لأسر الفنان ممدوح وافي، والفنان أحمد راتب، رحمهما الله، عما أذيع في البرنامج”.

الاعلامية ريهام سعيد امراض نفسية التواصل الاجتماعي انستجرام حالات الاكتئاب ريهام سعيد ظروف صحية

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